Estrela de Ceni brilha, Bahia vence Atlético Nacional e vira líder do grupo

A vitória manteve a invencibilidade de Rogério Ceni na Libertadores como técnico. Ele chegou a 15 jogos comandando equipes na competição e ainda não perdeu.

Classificação e jogos Libertadores

O Bahia volta a campo no próximo domingo, quando visita o Palmeiras, às 18h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão. O próximo jogo pela Libertadores será no dia 7 de maio, contra o Nacional (URU), em casa, às 19h.

Como foi o jogo

A etapa inicial teve pouca ação e um milagre. O Bahia não conseguiu impor seu ritmo e viu o Atlético Nacional ditar o ritmo da partida. A equipe colombiana se manteve mais no campo de ataque, mas não criou nenhuma chance de muito perigo. Quando conseguiu chegar, o time brasileiro só não abriu o placar porque Ospina fazer milagre em chute de Luciano Rodríguez. Faltou emoção.

A estrela de Ceni brilhou na etapa final. O treinador armou a equipe mais ofensivamente e foi recompensado quatro minutos após a entrada de Willian José, que marcou o gol da vitória. O Atlético Nacional, então, se lançou ao ataque e até empatou, mas teve sua festa estragada porque Asprilla cometeu falta no lance. No mais, o time baiano se defendeu bem e evitou as investidas dos colombianos.

Lances importantes e gols

Ospina faz milagre. Jean Lucas fez jogada aos trancos e barrancos na entrada da área. O volante finalizou, ela desviou e sobrou para Luciano Rodríguez. Cara a cara com Ospina, ele finalizou no canto direito baixo do goleiro, que salvou com a perna.