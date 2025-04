Reservas do Flu arrancam empate no fim e mantêm liderança na Sul-Americana

Atuando com reservas e sem o "poupado" Renato Gaúcho no comando, o Fluminense quase derrapou no Chile, mas arrancou um empate contra o Unión Española por 1 a 1 e manteve a liderança do Grupo F da Sul-Americana. Aránguiz marcou para os mandantes no gramado artificial do Bicentenário, mas Nonato, nos acréscimos da etapa final, deixou tudo igual com um golaço heroico.

Com o resultado, os cariocas chegaram aos 7 pontos e mantiveram a liderança da chave. Os chilenos, por outro lado, alcançaram os 2 pontos — Once Caldas (6 pontos) e San José (1 ponto) completam o grupo.

Os times voltam a jogar pela Sul-Americana daqui a duas semanas. O Flu encara o San José na Bolívia, enquanto o Unión, também fora de casa, mede forças com o Once Caldas.