Cotia abre caminho, São Paulo vence fora e assume liderança na Libertadores

O São Paulo teve o domínio das ações na maior parte do jogo diante de um Libertad atuando no contra-ataque. A entrada de Lucas Ferreira na vaga de Cédric no intervalo fez o time ficar mais agudo e chegar ao gol.

Classificação e jogos Libertadores

Criticado por alguns por substituições no clássico contra o Santos, Zubeldía acertou nas mudanças diante do Libertad e melhorou o time. Além de Lucas Ferreira, ele colocou Luciano, que participa das jogadas de ambos os gols, e Enzo Díaz na vaga de Wendell, que estava mal no jogo.

Com o resultado, o São Paulo lidera o grupo D com sete pontos. O Libertad ocupa a segunda colocação com seis, enquanto o Alianza Lima é o terceiro com quatro. O Talleres ainda não somou nenhum ponto.

O Tricolor volta a campo neste sábado (26), às 18h30, quando visita o Ceará pelo Brasileirão. O próximo jogo pela Libertadores está marcado para 6 de maio (terça-feira), às 19h, contra o Alianza Lima, no Peru.

São Paulo domina e Cotia resolve

O Tricolor teve boa atuação contra os paraguaios. Diante de uma equipe fechada e atuando no contra-ataque, o São Paulo teve o domínio das ações no primeiro tempo a ponto de Zubeldía volta do intervalo com uma alteração ofensiva: a saída de Cédric e a entrada de Lucas Ferreira.