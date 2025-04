John leva frangaço, Botafogo para na trave e perde para o Estudiantes

O Botafogo teve as melhores chances do segundo tempo. Apesar do domínio do Estudiantes, foi o time carioca que, mais agudo nas suas jogadas, esteve mais perto do gol. Savarino parou no travessão, e Matheus Martins chutou para boa defesa de Mansilla. No mais, o jogo se enrolou no mesmo marasmo da etapa inicial.

Lances importantes e gols

Quase. O Botafogo vez boa jogada pela esquerda do ataque, e Savarino cruzou na área. O baixinho Artur apareceu no meio da defesa sozinho e cabeceou, mas mandou por cima.

John salva. O Estudiantes alçou a bola na área em escanteio. Carrillo apareceu no meio da defesa e cabeceou. John caiu no canto direito e mandou para fora.

Perdeu. Em nova cobrança de escanteio do Estudiantes, a bola foi desviada na marca do pênalti e ficou para Guido Carrillo finalizar na segunda trave. Ele pegou mal e mandou para fora.

Estudiantes abre o placar em frango de John: 1 a 0. Guido Carrillo recebeu na entrada da área e arriscou. A bola desviou em Gregore e foi fraca em direção ao gol. John fez o movimento para encaixar, mas errou feio e viu ela entrar após quique no gramado.