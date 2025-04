Fla empata com LDU e segue fora da zona de classificação na Libertadores

Diante da altitude de 2.850 metros de Quito (EQU), o Flamengo conseguiu se segurar e arrancou um empate em 0 a 0 com a LDU, resultado este que não era o ideal, mas o manteve vivo no Grupo C da Libertadores apesar de seguir fora da zona de classificação.

Como está o grupo? - O Rubro-Negro soma os mesmos quatro pontos do Central Córdoba, mas os argentinos têm um saldo melhor além de um jogo a menos, que será realizado nesta quinta contra o lanterna Deportivo Táchira (VEN), que tem zero pontos. Já a LDU lidera com cinco pontos.

Plata vira desfalque de última hora - O atacante Gonzalo Plata foi vetado pelo departamento médico do Flamengo antes da partida. O equatoriano apresentou dores no joelho esquerdo e será reavaliado amanhã no Rio de Janeiro. Ele assistiu o jogo no estádio Casa Blanca ao lado de Sebastián Beccacece, treinador da seleção do Equador.