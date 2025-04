Déjà vu? Corinthians tenta evitar 'novela' de 2024 por novo técnico

Até a 13ª rodada do Brasileirão 2024, o Timão somava nove derrotas, seis empates e apenas uma vitória. Além disso, a falta de um plano sólido no comando técnico atrapalhou conversas com reforços à época.

Entre a demissão de António Oliveira e a contratação de Díaz, o interino Raphael Laruccia comandou o Timão por três rodadas. Foram duas derrotas fora de casa e uma vitória na Arena — resultados que quase colocaram o Corinthians na lanterna da tabela.

Agora, em busca de um substituto para Ramón, o Alvinegro tenta evitar o "déjà vu" com sucessivas trocas. O principal temor da diretoria é apresentar um nome e, em poucos meses, ter que mudar a rota novamente. A gestão planeja que o próximo trabalho seja a médio e longo prazo, com estabilidade.

Por outro lado, Fabinho Soldado, executivo de futebol, entende que precisa dar agilidade ao processo. O dirigente quer evitar que o desempenho do início de campeonato, sob comando do interino Orlando Ribeiro, custe pontos preciosos nos torneios — além do Brasileirão, o Timão disputa a Copa Sul-Americana.

Sendo assim, com Tite na mira — após as conversas com Dorival Jr esfriarem — o clube tenta avançar nos próximos dias. O nome do treinador é visto com bons olhos, tanto pela identificação com a torcida quanto pela postura de agregador de elenco.

O ex-técnico da seleção brasileira não seria uma aposta, mas uma escolha na zona de conforto do Alvinegro. Segundo técnico que mais comandou o Corinthians, com 378 partidas, Tite soma três passagens no CT Joaquim Grava com um aproveitamento de 62% — 196 vitórias, 110 empates e 72 derrotas.