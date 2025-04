São Paulo empolga em clássico com garotos e minimiza ausência de medalhões

Inclusive, Alves foi o autor de um lindo passe para André Silva, que marcou o segundo gol do São Paulo. Ele foi titular pela segunda vez no Campeonato Brasileiro na mesma posição de Oscar, um dos principais jogadores do time, que está fora por lesão.

O Oscar é a peça fundamental para o nosso time, o cara da mente, que vai pensar o jogo inteiro, toda hora. Então, enquanto ele não estiver ali, vou usá-lo como uma inspiração também. Ele dá muitas dicas para mim lá no CT. Então, a gente conversa muito, sim. E eu tô ali para isso, para suprir o que o time precisar. Então, se o Oscar não tiver, vou tentar fazer o que ele vem fazendo no time, que é dar as assistências e fazer gol.

Matheus Alves

Os jovens ganharam espaço diante do elenco desfalcado, porém estão pavimentando o próprio caminho pelas boas atuações. Ambos já caíram nas graças da torcida.

O atacante André Silva elogiou o desempenho dos garotos e afirmou que é papel dos mais experientes tranquilizá-los. O jogador entende que a pressão será diferente a partir de agora, mas vê futuro promissor para todos, inclusive Ryan Francisco — que ficou no banco de reservas contra o Santos.