Santos fecha novo patrocínio máster com casa de apostas; veja detalhes

O Santos fechou acordo com a empresa 7K para o patrocínio máster.

O que aconteceu

O Santos assinou com a casa de apostas até abril de 2027. A empresa já esteve no principal espaço do uniforme do Peixe na derrota de hoje para o São Paulo.

O UOL apurou que o acordo está entre R$ 50 e R$ 55 milhões por ano, além de bônus. O Peixe diz que essas cláusulas para valores adicionais são fáceis de serem atingidos.