Time de coração do papa Francisco faz despedida emocionante; assista

Nunca foi mais um e sempre foi um dos nossos. Corvo de menino e de homem... Corvo como sacerdote e cardeal... Corvo também como Papa... Sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón: quando ia ao Velho Gasômetro ver a equipe de 46, quando confirmava Angelito Correa na capela da Cidade Desportiva, quando recebia as visitas azulgranas no Vaticano sempre com felicidade total... Sócio número 88235. De Jorge Mario Bergoglio para Francisco, houve algo que nunca mudou: o seu amor pelo Ciclón. Envolvidos em profunda dor, o San Lorenzo diz hoje a Francisco: Adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos para a eternidade! nota do San Lorenzo

Real Madrid

O Real Madrid deseja expressar as suas condolências a toda a comunidade católica pela perda de uma figura histórica e universal. Durante o seu pontificado, marcado pela dimensão do seu grande legado, o Papa Francisco representou um enorme espírito de solidariedade e apoio às pessoas mais desfavorecidas e vulneráveis.

Barcelona

O FC Barcelona expressa suas condolências pela morte do Papa Francisco.

Roma

A Roma se une ao luto pelo falecimento do Papa Francisco, uma perda que entristece profundamente nossa cidade e o mundo inteiro. Sua fé, sua humildade, sua coragem e sua dedicação tocaram o coração de milhões de pessoas, tornando-o uma referência moral do nosso tempo. Seu legado de paz e solidariedade permanecerá um exemplo indelével. Nossos pensamentos estão com todos aqueles que continuam a se inspirar em seus valores de diálogo e fraternidade.