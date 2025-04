Papa escolheu Pelé em pergunta sobre Maradona ou Messi: 'Homem de coração'

Eu direi um terceiro: Pelé [...] Destes três, para mim, o maior é Pelé. Um homem de coração. Eu falei com Pelé, uma vez o encontrei em um avião quando estava em Buenos Aires. Nos falamos. Um homem de uma humanidade tão grande. Os três são grandes, mas cada um com sua especificidade Papa Francisco, em entrevista à "TV RAI"

O pontífice elogiou a carreira de Maradona dentro dos gramados, mas disse que o argentino falhou fora de campo como homem. "Maradona foi grande como jogador, mas falhou como homem. Coitado, escorregou com a corte de quem o louvava e não o ajudava. Ele veio me encontrar aqui no primeiro ano do pontificado e, depois, coitado, teve aquele fim", disse.

Em relação a Messi, o argentino não poupou elogios: "Messi é corretíssimo, é um cavalheiro. Messi é forte hoje em dia e Pelé era forte também", finalizou Francisco, que era torcedor fanático do San Lorenzo.