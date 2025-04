Papa Francisco é homenageado por astros do futebol durante Oscar do esporte

O Papa Francisco foi homenageado durante o Laureus World Sports Awards, o "Oscar" do esporte. Nomes de peso do futebol, como Figo, Cafu, Gullit, Capello e Dybala, prestaram um minuto de silêncio antes de iniciar uma entrevista coletiva. Jorge Mario Bergoglio, o primeiro pontífice latino-americano morreu hoje (21), aos 88 anos.

O que aconteceu

A morte de Papa Francisco foi anunciada em meio a um debate sobre sustentabilidade no esporte. A informação foi divulgada pelo Vaticano, que informou que ele sofreu um AVC e insuficiência cardíaca.

Os aparelhos de televisão do evento passaram a exibir uma imagem de Francisco, com data de nascimento e morte. Os televisores costumavam ter imagens de premiações antigas e ações do Laureus.