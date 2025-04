Papa Francisco era fanático por futebol e virou amuleto do time do coração

O pontífice também fez a sua parte e enviou uma carta ao então presidente do clube, Matías Lammens, agradecendo o carinho. Além do agradecimento, a carta do papa continha uma lembrança do título argentino do San Lorenzo em 1946, o terceiro da história do clube.

Ao ler suas palavras, me veio a memória belas recordações, começando pela minha infância. Aos dez anos, a gloriosa campanha de 46. Aquele gol de Pontoni

Torcedor do San Lorenzo se veste de Papa Francisco para apoiar o time contra o Bolívar, pela Libertadores Imagem: REUTERS/Gaston Brito

Ele virou uma espécie de amuleto da sorte do San Lorenzo logo após se tornar Papa Francisco. Coincidência ou não, o time argentino se tornou campeão nacional no fim do ano de 2013 e, oito meses depois, foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história diante do Nacional do Paraguai.

Era comum, aliás, ver torcedores do San Lorenzo fantasiados de Papa Francisco ao longo da campanha da Libertadores. Após a final, o Papa chegou a receber a delegação do San Lorenzo no Vaticano, em comemoração à conquista.

O Papa deixou de ir aos jogos quando foi nomeado Arcebispo de Buenos Aires, mas continuou sócio do clube e até realizou a missa do centenário do time, em 2008.