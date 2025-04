Palmeiras derruba invictos e alcança o que não conseguia desde 2023

O Palmeiras chegou à liderança do Brasileirão ao melhor estilo: a equipe derrubou invencibilidades longas de Internacional e Fortaleza e, de quebra, conseguiu uma marca que não alcançava desde fevereiro de 2023.

Bicho-papão dos invictos

O Palmeiras mandou a invencibilidade do Internacional pelos ares. O Colorado vinha de 17 jogos consecutivos sem perder até ser derrotado pelo Alviverde na quarta rodada do Brasileirão, no Beira-Rio.

A vítima mais recente foi o Fortaleza. O time cearense não perdia um jogo atuando como mandante na Arena Castelão desde novembro de 2023 — eram 16 vitórias e oito empates. A derrota veio na partida de ontem contra o Palmeiras.