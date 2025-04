Messi revela quem é o técnico mais importante da carreira. Não é Guardiola

Guardiola é o "mestre do jogo e da tática" para Messi. O argentino se diz grato ao espanhol e também citou companheiros que o ajudaram a crescer, com dois brasileiros entre eles.

O fato de ter ido para o Barcelona me fez crescer muito, aprender muitas outras coisas sobre o jogo que não tive na Argentina. Ter estado com Guardiola, um mestre do jogo e da tática. Sou sempre grato pelo tratamento que recebi de Ronaldinho, Deco, Eto'o, Sylvinho, Xavi, Iniesta, que já estavam lá. Messi

Messi e Rijkaard

Rijkaard lançou Messi no time profissional do Barcelona em 2004. Ele foi o técnico que colocou o argentino, então com 16 anos, na partida entre Barcelona e Espanyol, pelo Campeonato Espanhol.

Eles conquistaram cinco títulos juntos. Foram dois Campeonatos Espanhóis (2004-05 e 2005-06), duas Supercopas da Espanha (2005-06 e 2006-07) e uma Champions League (2005-06).

A parceria chegou ao fim em 2008, quando Rijkaard deixou o comando do Barcelona. O holandês foi sucedido por Guardiola, que lapidou ainda mais Messi e viu o argentino vencer muitas taças e prêmios, entre eles, o de melhor do mundo.