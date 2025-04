Jogador é demitido após dar tapa na cara de companheiro durante jogo; veja

O atacante equatoriano Juan Anagonó foi demitido do CD Marathón, de Honduras, após dar um tapa no rosto de Alexy Vega, que era seu companheiro de time (assista abaixo).

O que aconteceu

O lance aconteceu no último sábado. Anangonó repreendeu Vega enquanto a equipe deixava o campo durante o empate por 0 a 0 com o Genesis, apontou o dedo em direção ao rosto do companheiro e depois deu um tapa.

Vega se irritou e foi contido pelos companheiros. Ele tentou partir para cima de Anangonó, que era o capitão do Marathón.