Neymar em Madri? Camisa do Santos com nome do jogador é vendida em camelô

As camisas custam 25 euros (R$ 166 na conversão atual). A banca tinha camisas ainda do brasileiro Vinicius Júnior, do francês Mbappé, do croata Modric e do inglês Bellingham, todos do Real, dos espanhóis Lamine Yamal e Pedri, do Barcelona, além do argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madri.

Camelô em Madri vende camisas de futebol, incluindo a de Neymar no Santos Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Neymar teve passagem marcante pelo futebol espanhol. Ele defendeu o Barcelona entre 2013 e 2017, e foi campeão da Liga dos Campeões e Mundial em 2015.

O Santos anunciou o retorno de Neymar no fim de janeiro. Ele tem contrato até 30 de junho, e o clube vive a expectativa por uma renovação.

O jogador ainda não conseguiu brilhar neste retorno ao futebol brasileiro. Ele se recupera de uma nova lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar pelo menos um mês sem jogar.