Bahia supera vaias, vence o Ceará com pênalti polêmico no fim e deixa o Z4

Milagre! No final do jogo, Everton Ribeiro alçou bola na área, e Ruan Pablo apareceu na segunda trave para completar. A bola tomou o rumo do gol, mas Fernando Miguel salvou com a mão esquerda.

Marcos Felipe também salva. O Ceará puxou contra-ataque no fim da partida, e Pedro Raul deixou Matheus Araújo cara a cara com Marcos Felipe. O meia tentou chute cruzado, ela bateu na perna do arqueiro e saiu em escanteio.

Pênalti! Tiago invadiu a área pela direita do ataque e foi tocado na perna esquerda por Pedro Henrique. O árbitro Rafael Rodrigo Klein não marcou em campo, mas foi chamado pelo VAR e mudou de ideia após análise que durou cerca de três minutos.

Everton Ribeiro decide: 1 a 0. O camisa 10 do Bahia foi para a cobrança, mostrou calma e só deslocou Fernando Miguel para garantir a vitória.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 0 CEARÁ

Data e horário: 21 de abril de 2025, às 20h (de Brasília)

Competição: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Everton Ribeiro (58'/2°T)

Cartões amarelos: Lucas Mugni, Rafael Ramos, Fernando Sobral, Fabiano Souza (CEA), Ademir, Everton Ribeiro (BAH)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago (Luciano Juba); Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro) e Cauly (Tiago); Ademir (Ruan Pablo) e Luciano Rodríguez (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni

Ceará: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Fabiano Souza; Fernando Sobral (Lucas Lima), Dieguinho e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Aylon (Guilherme Luiz, depois Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé