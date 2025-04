Athirson entrega italiano da Juve: 'dava em cima da mulher dos jogadores'

As grandes atuações com a camisa do Flamengo na década de 90 credenciaram Athirson a jogar ao lado de uma série de estrelas no ano de 2001, pela Juventus, da Itália, como Zidane, Del Piero, Trezeguet e Edgard Davids. O ex-atacante e hoje técnico Filippo Inzaghi também estava no elenco e, segundo Athirson, ganhou a fama de paquerar a mulher dos demais jogadores.

O que aconteceu

Antes de se consagrar pelo Milan, o atacante italiano defendeu a Juve entre 1997 e 2001. Ao podcast Super Mundo GV, Athirson disse que Pippo Inzaghi, atual técnico do Pisa, ficou conhecido como 'olho grande' e chegou a causar problemas no elenco.