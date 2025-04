Zubeldía vê 'garantia expirar' em clássico decisivo contra o Santos

O técnico Luis Zubeldía recebeu do diretor de futebol Carlos Belmonte um respaldo que tem fim antes do clássico contra o Santos, neste domingo (20).

A gente ouve muito que o Zubeldia está por um fio, que corre o risco de cair, mas posso te garantir que no próximo domingo a gente joga contra o Santos aqui no Morumbis e junto conosco desce do ônibus Luís Zubeldía. A gente sabe do momento que estamos passando, temos seis desfalques importantes e o trabalho do Zubeldia está sendo bem feito Belmonte, antes do jogo contra o Cruzeiro.

Desde a declaração do diretor, o Tricolor empatou com o time mineiro dentro do Morumbis e com o Botafogo fora de casa. O time saiu na frente em ambos os jogos e acabou cedendo o empate.