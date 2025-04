Weverton diz que usou 'nova estratégia' para defender pênalti da vitória

Weverton revelou que "inovou" em sua estratégia antes de um cobrança de pênalti para conseguir parar Lucero, do Fortaleza, e garantir a vitória do Palmeiras por 2 a 1, hoje, na Arena Castelão. Ele afirmou que usou uma postura que não costumava adotar nas batidas.

Faço o meu dever no caminho para o estádio. Estudo as bolas paradas, vejo pênaltis, quem bate falta, escanteio, esse é o meu dever. Eu vi bastante pênaltis do Lucero, tentei mexer com ele um pouco antes do pênalti também, que foi uma coisa que geralmente eu não fazia. Eu tive esse desejo hoje de mexer um pouco com ele.