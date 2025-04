Thiago Silva lembra de treta com Ibrahimovic no PSG: 'vou sair correndo'

Thiago Silva recordou o dia em que tretou com Ibra após um lance no treino no PSG. O atacante chegou a pedir desculpas na sequência, mas de um jeito curioso.

A gente estava fazendo a pré-temporada no CT da seleção da França. Estava no fim do treino, todo mundo cansado, aquela coisa toda... Eu falei pra ele: 'Você errou tudo no treino, ninguém falava contigo, inclusive eu te apoiava', aquela coisa toda de motivação. Aí eu erro um lançamento pra ele... Pra quê? Esse cara queria me matar no treino. Eu falei: 'Você errou tudo no treino, eu erro uma bola e você está reclamando'

Aí o treinador, o Laurent Blanc, acabou o treino. Vou para o vestiário na frente, puto da vida. 'Vou sair correndo, né'? Aí tirei minha chuteira, entrei na água fria, começo a mexer no telefone... Depois de dez minutos ele vem, bate nas minhas costas: 'Desculpa. Primeira vez que erro na minha vida, não deveria ter feito isso'. Aí quebrou o clima, todo mundo riu. Ele passou, foi para a fisio, e no outro dia estava falando normal

Thiago Silva quase fechou com a Inter

O zagueiro do Fluminense contou ainda que ficou bem perto de assinar com a Inter de Milão antes de fechar com o Milan. Coube ao então diretor do clube rossonero, o brasileiro Leonardo, ex-jogador do São Paulo e da seleção brasileira, convencer Thiago Silva de 'pular o muro'.