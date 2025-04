'Novo' Ferreirinha brilha outra vez, e São Paulo vence o Santos no Morumbis

Ferreirinha brilhou outra vez. São cinco gols nos últimos quatro jogos. O comentarista Neto prometeu fazer seu programa na TV Bandeirantes de "sunguinha" se o atacante fizesse 10 gols no ano. Após a provocação, o são-paulino decolou.

O resultado leva o São Paulo ao 10º lugar, com sete pontos, após a primeira vitória no Brasileirão. O Santos cai para 16º, com quatro, e pode entrar no Z4 se Vitória ou Bahia pontuarem no decorrer da rodada.

O resultado dá sobrevida a Zubeldía e deve acelerar a busca do Santos por um substituto para o técnico Pedro Caixinha. O auxiliar César Sampaio perde força com esse resultado.

A programação para essa semana é diferente entre os clubes. O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Libertad, quarta-feira, fora de casa, pela Libertadores. O Santos terá semana livre antes de receber o Red Bull Bragantino, domingo, na Vila Belmiro.

Um passeio

O São Paulo foi amplamente superior ao Santos no primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo com o placar garantido.