Valverde faz gol espetacular, Real vence e segue caça ao Barça no Espanhol

O primeiro tempo inteiro seguiu na mesma toada, sem grandes emoções. O Real Madrid tentava as jogadas, mas não caprichava no último terço do ataque.

A torcida do Real Madrid não perdoou o primeiro tempo morno: ainda machucada com a eliminação na Liga dos Campeões, vaiou o time no apito final da primeira etapa.

Os primeiros 15 minutos do segundo tempo foram melhores que os 45 do primeiro. Rodrygo, Camavinga e Bellingham criaram chances perigosas, obrigando Unai Simón a boas defesas. Unai Gómez respondeu e colocou Cortouis no jogo.

O Real Madrid chegou a abrir o placar no final do jogo com Vini Jr., mas o gol foi anulado por impedimento de Endrick no começo do lance, após revisão do árbitro no VAR. Biquinho da chuteira à frente.

Torcida foi da explosão à frustração com o gol anulado do Vini. O lance apareceu no telão enquanto o árbitro analisava as imagens no VAR, e houve muito protesto após o aviso de que o gol foi anulado.

Depois do gol anulado, o Real Madrid foi para o abafa e pressionou, até que Valverde acertou um lindo chute. A bola entrou no ângulo, com curva, e decidiu o jogo para manter o Real Madrid na cola do Barcelona.