Jornal lista quatro motivos que ajudam a escancarar crise no Real Madrid

O jornal Sport, da Espanha, elencou quatro motivos que escancaram a crise vivida pelo Real Madrid, principalmente após a queda nas quartas de final da Champions League.

Quatro motivos para crise

Lucas Vázquez. O espanhol tem sido o substituto do lesionado Carvajal na lateral-direita, mas não tem dado conta do recado. Apesar da influência no grupo, o atleta não vem desempenhando bem, está em fim de contrato e deve ser liberado no final da temporada. A expectativa do clube é contratar Alexander-Arnold, do Liverpool.

Lateral esquerda. Problemas de um lado, problema do outro. O setor tem Mendy e Fran García, mas nenhum dos dois têm agradado. O segundo, inclusive, viu Ancelotti preferir improvisar Alaba, que atua como zagueiro e um dia foi lateral, do que propriamente utilizá-lo no time titular.