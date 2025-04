Palmeiras luta contra histórico e 'freguesia' de Abel diante do Fortaleza

Em 11 jogos contra o Fortaleza no estádio, o desempenho é ainda pior: 1 vitória, 5 empates, 5 derrotas, com 9 gols marcados e 13 sofridos.

Classificação e jogos Brasileirão

A única vez que o Palmeiras venceu o Fortaleza no Castelão foi no dia 22 de setembro de 2019, na vitória por 1 a 0 com gol de Willian Bigode. O técnico da equipe era Mano Menezes.

Vojvoda é pedra no sapato de Abel Ferreira. Os técnicos se enfrentaram 10 vezes desde que estão no futebol brasileiro e o argentino leva vantagem: 4 vitórias para Vojvoda, 3 empates e 3 vitórias para Abel Ferreira.

Fortaleza atrapalhou a campanha do Palmeiras no Brasileirão do ano passado. Além de vencer o jogo do 1º turno na Arena Castelão por 3 a 0, com uma atuação avassaladora, o Fortaleza arrancou um empate do Palmeiras no Allianz Parque: 2 a 2. O Alviverde terminou o campeonato nacional seis pontos atrás do campeão Botafogo, e os duelos contra Vojvoda pesaram.

Palmeiras tem chance de ouro no fim de semana. O Fortaleza vive um raro momento de instabilidade com Vojvoda: são apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. Além disso, a equipe sofreu gol em sete dos últimos dez jogos. Por outro lado, o Alviverde vive momento de ascensão com atuações convincentes contra Corinthians e Inter e uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

A diretoria do Fortaleza mobilizou a torcida para o jogo contra o Palmeiras. O clube começou a venda de ingressos na última sexta-feira em lojas físicas e online, com valores especiais que variam entre R$ 15 a R$ 200, e o estádio deverá estar cheio.