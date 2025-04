Matheus Alves reclama de pênalti em dividida com Brazão: 'Pegou só joelho'

Na minha percepção, foi pênalti. Mas não tem como reclamar agora depois do jogo, né? Não tem o que fazer. Mas na câmera ali que eu vi, eu achei que foi pênalti. Ele só pegou meu joelho. Assim, se na visão do juíz não foi, então não foi.

Matheus Alves, meia do São Paulo, após 2x1 sobre o Santos

Em outro lance, Matheus Alves foi punido com amarelo, cartão que vai tirá-lo do jogo contra o Ceará, no próximo sábado, pela 6ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.