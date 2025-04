Lateral ex-Corinthians e Santos vai jogar Kings League pelo time do Gaules

Rebaixado com o Peixe em 2023, Dodô foi afastado e ficou 11 meses treinando separadamente até rescindir. O Peixe não ouviu propostas de clubes interessados nele.

Dodô não quis abrir mão do alto salário no Santos e ficou quase um ano trabalhando em horários alternativos. A inatividade pesa contra o jogador no mercado da bola.

O lateral esquerdo sempre foi ligado aos esportes virtuais e é fã de Gaules. Ele tem dividido sua experiência com os jogadores de fut7 nessa preparação para a Kings League Brazil.

Dodô começou no Corinthians e jogou pelo Bahia antes de ir para a Itália, onde atuou por Roma, Internazionale e Sampdoria. Na volta ao Brasil, passou por Santos, Cruzeiro, Atlético-MG e depois voltou ao Peixe.