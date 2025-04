'Ex-promessas' viram apostas de estreante da Série B: 'Agora tenho minutos'

O Cristiano é fora da curva. Muita gente acha que ele é aquele cara serião, mas nada. Chegar no treino, brincava com todo mundo, a rapaziada gostava, só ele que ele sempre foi muito trabalhador. Gosta de ficar imitando brasileiro, de falar alguns palavrões aqui do Brasil (risos), mas é um cara muito ente boa Gasolina.

Outras revelações no elenco

Além de Lincoln e Wesley Gasolina, o Athletic conta com outros dois nomes que despontaram como grandes promessas nas categorias de base, mas não atingiram a expectativa que se era esperada.

Menino da Vila, Sandry foi emprestado pelo Santos ao clube mineiro para a disputa da Série B. O volante de 22 anos foi vice-campeão da Libertadores pelo Santos, mas sofreu com lesões no joelho nos últimos anos e pouco teve espaço no Peixe. Agora, terá a oportunidade de ganhar minutos.

Andrey, por sua vez, teve bom começo no Vasco e chegou a ser convocado para a seleção brasileira de base. Em 2022, chegou ao Coritiba como uma grande contratação, mas uma lesão no joelho atrapalhou os planos do meia, que vinha de uma crescente na carreira. Hoje, espera retomar a boa forma no clube mineiro.