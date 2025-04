Estádio histórico de SP será demolido após 'última dança' e virará arena

Vamos lá, rapaz. Vamos lá, menino, venham, vamos todos fazer o Nabizão pulsar uma última vez! Chegou a hora de colocar 10 mil nas arquibancadas e fazer Bragança toda se inflamar! Contamos com vocês! Bragantino, nas redes sociais

O Nabi Abi Chedid foi palco de momentos históricos do Bragantino. Ainda chamado de Marcelo Stéfani, o estádio foi palco do título paulista de 1990, sobre o Novorizontino, e a conquista da Série B de 1989, contra o São José-SP. Já como Nabizão, o local viu a campanha avassaladora do time — já sob comando da Red Bull — e que terminou com o título da segunda divisão do Brasileirão de 2019.

O Bragantino passará a jogar no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. O local, que fica em Bragança Paulista, foi reformado pelo próprio clube nos últimos meses para atender às adequações para receber partidas e ter algumas modernizações. O custo foi de R$ 22 milhões.

A casa temporária do Bragantino tem capacidade para 10 mil torcedores. O clube será o responsável por gerir o estádio durante o período de concessão, que é de 42 meses, mas pode ser prorrogado.

Fotos da casa temporária do Bragantino