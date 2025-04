Corinthians define alvos e prega paciência em busca de técnico ideal

Como não há desespero para anunciar o sucessor, o tempo é encarado como um "aliado" e não coloca mais pressão no processo, de acordo com fontes ouvidas pelo UOL. O mais importante para os dirigentes é fazer com que os valores caibam nos cofres ao mesmo tempo em que a contratação seja de peso.

Ainda de acordo com a cúpula alvinegra, não há influência do elenco sobre a decisão. Memphis Depay, um dos líderes do elenco, rechaçou a possibilidade de palpites de jogadores, em entrevista após a vitória sobre o Sport por 2 a 1.

Besteira. É mentira [essa informação].

Memphis Depay, após ser perguntado se opinava sobre o futuro treinador

Por fim, a diretoria também descartou o nome de Fábio Carille. O nome do atual técnico do Vasco havia sido especulado nas últimas 24h.