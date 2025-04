Atlético-MG bate Botafogo e sai do Z4 na reedição da final da Libertadores

O Atlético-MG venceu o Botafogo no reencontro dos dois últimos finalistas da Libertadores. O Galo fez 1 a 0, neste domingo, no Mineirão, conquistando sua primeira vitória no Brasileirão.

O gol da vitória foi marcado por Cuello, de cabeça, após ótima batida de escanteio de Gabriel Menino.

O VAR chegou a acionar o árbitro Ramon Abatti Abel, sugerindo uma falta na jogada, mas o gol foi mantido.