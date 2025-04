Léo Jardim brilha, e Vasco segura empate com o Flamengo no Maracanã

O empate acaba sendo melhor para o Vasco do pressionado Fabio Carille. O treinador não está estável no cargo.

Esse é o primeiro 0 a 0 entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro em 14 anos. O clássico teve vários momentos de perigo, mas o placar não se alterou.

Bruno Henrique, investigado por apostas, foi titular e saiu no início do segundo tempo. O Flamengo alega presunção de inocência para não tirar o atacante das partidas.

O Flamengo segue na liderança, com 11 pontos, mas pode ser ultrapassado por Palmeiras ou Fluminense no domingo. O Vasco caiu para a oitava colocação, com sete pontos.

O Vasco voltará a campo para receber o Lanús, terça-feira, pela Sul-Americana, enquanto o Flamengo visitará a LDU, no mesmo dia, em Quito, pela Libertadores da América. As equipes terão pouco tempo de descanso.

Lá e cá

Os primeiros 45 minutos foram muito movimentados, surpreendendo a quem esperava um Vasco do pressionado Fabio Carille numa estratégia defensiva.