Vasco e Fla colocam em prática acordo por Maracanã ainda com pontas soltas

Depois de muita confusão e polêmica, Vasco e Flamengo farão hoje, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro clássico já pondo em prática as regras do acordo estabelecido entre as partes para a utilização do Maracanã, ainda que com algumas "pontas soltas".

O que aconteceu

Inicialmente, o Vasco desejava mandar o clássico em São Januário. Porém, a Polícia Militar — através do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe) — bateu o pé e seguiu com a decisão de vetar o jogo no estádio vascaíno por questões de segurança.

Um grupo de advogados vascaínos sem ligação direta com o clube obteve liminar na Justiça autorizando a partida em São Januário. Mesmo assim, a diretoria cruzmaltina quis fazer valer o acordo que já havia fechado com o Flamengo no dia anterior.