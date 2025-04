Tinga era gandula e 'espionou' banco da Lusa em final de 96, revela Felipão

O Grêmio foi campeão brasileiro em dezembro de 1996. No primeiro jogo, no Morumbi, a Lusa venceu por 2 a 0 com gols de Gallo e Rodrigo Fabri. No segundo, com Tinga de espião, Paulo Nunes e Aílton devolveram o placar de 2 a 0 e o Grêmio ficou com o título por ter a melhor campanha.

Ronaldinho Gaúcho e Tinga em jogo da base do Grêmio, em 1995 Imagem: Reprodução / Twitter

Revelado na base do Grêmio, Tinga já havia estreado entre os profissionais em um jogo do Gauchão em junho de 1996, mas seguiu no time sub-20 até subir de vez à equipe principal, no ano seguinte. Ele defendeu o Imortal em três passagens: 1996 a 1998, 2000 e 2001 a 2003. Depois, chegou a jogar pelo maior rival, o Internacional, entre 2005 e 2006 e entre 2010 e 2012.

Já Felipão comandou o Grêmio em quatro oportunidades: 1987, 1993 a 1996, 2014 a 2015 e 2021. Foram sete títulos no total, entre eles a Copa Libertadores de 1995 e a Copa do Brasil de 1994, além do já citado Brasileirão de 1996.