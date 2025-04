Série D começa hoje, tem times de peso e SAF do pai de Neymar; veja

Santa Cruz. O clube pernambucano disputa a Série D após cair na semifinal do Campeonato Pernambucano para o Sport. O investimento é grande para a competição nacional, e a diretoria já contratou o atacante Thiago Galhardo.

Sampaio Corrêa. O time maranhense joga a Série D após ser rebaixado na Série C de 2024. O Brasileirão vem em meio à reta final do Campeonato Maranhense, estadual que tem o Tubarão como líder na primeira fase.

Brasil de Pelotas. O clube gaúcho vai para mais uma edição da Série D — foi eliminado no mata-mata no ano passado. O nacional vem logo após a queda para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho.

Monte Azul. O clube paulista faz sua estreia na Série D não com jogadores badalados, mas sim com a gestão. O time do interior de São Paulo tem Neymar pai como consultor de gestão e o ex-atacante Emerson Sheik como vice-presidente da SAF. Recentemente, conseguiu o acesso à segunda divisão do Paulistão e é o atual campeão da Copa Paulista.

Como funciona a Série D?

A Série D tem oito grupos com oito times cada. Eles foram divididos com a base na localização de cada um deles nesta primeira fase.