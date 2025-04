São Paulo sem Calleri: veja centroavantes que estão livres no mercado

Luiz Adriano (38 anos)

Revelado pelo Inter, o atleta fez carreira internacional até 2019, quando retornou ao Brasil e atuou pelo Palmeiras. Recentemente, Luiz Adriano voltou ao clube gaúcho antes de assinar com o Vitória. O vínculo em questão foi rompido em junho, e a passagem rendeu 13 jogos e apenas um gol.

Vinícius Araújo (32 anos)

Formado na base do Cruzeiro, o atacante não emplacou no Valencia, rodou pela Espanha e, em 2018, fechou com o Vasco. Ele voltou a se aventurar fora do país e, nos últimos anos, fazia parte do elenco do Sagan Tosu, do Japão. Seu último jogo ocorreu no dia 30 de novembro, mas Vinícius Araújo detalha seus treinos frequentemente no Instagram.

Mariano Díaz ficou anos na reserva de Benzema; hoje, está sem clube Imagem: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Mariano Díaz (31 anos)

Reserva de Benzema por anos no Real Madrid, Mariano Díaz deixou o clube de Carlo Ancelotti em 2023 rumo ao Sevilla. O novo time não se mostrou empolgado com o reforço e o dispensou um ano depois. Mesmo desvinculado, ele foi convocado para a seleção da República Dominicana em março e balançou as redes em amistoso contra Porto Rico.

Isaac Success (29 anos)

O nigeriano, que já representou seu país em diferentes torneios, atuou nas ligas da Inglaterra e da Itália nas últimas temporadas: entre 2018 e 2021, ele jogou pelo Watford antes de se transferir ao Udinese, onde permaneceu até o ano passado. Nos últimos meses, trabalhou no Al-Wasl, dos Emirados Árabes, e está livre desde janeiro.

André Pereira (29 anos)

O português fez sua carreira no país de origem: depois de terminar a base no Porto, ele engatou uma sequência de jogos na temporada 18-19 -- naquela época, atuou ao lado de Tiquinho Soares. André Pereira ainda acumula passagens por Vitória Guimarães, Real Zaragoza e Rio Ave.