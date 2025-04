Raphinhá é 'brilhante em remontada louca' do Barça, elogia jornal espanhol

A publicação espanhola Mundo Deportivo ressaltou a influência do brasileiro e destacou sua participação direta no resultado. "Raphinha entrou no espírito da virada. Está acumulando uma fortuna de valor incalculável", escreveu o jornal.

Nas redes sociais, o veículo de imprensa espanhol destacou os números do brasileiro na partida. O perfil do Mundo Deportivo afirmou que Raphinha "segue sua tentativa de ganhar a bola de ouro".

⚽️ 2 goles más

🅰️ 1 asistencia más



🔥 Raphinha suma y sigue para el Balón de Oro pic.twitter.com/3ckSoY58jC -- Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2025

A publicação ainda destacou a versatilidade do brasileiro, que iniciou jogando pela direita, mas hoje se adapta melhor pelo lado esquerdo do ataque. Foi nessa área do campo que ele deu o passe para o gol de Olmo.

Raphinha entre os artilheiros

Com o passe para Dani Olmo, Raphinha chegou a 21 assistências na temporada. São 30 gols na temporada e 49 participações em gol, quase um terço das 150 oportunidades convertidas pela equipe catalã.