Palmeiras reforça setor problemático e tem quatro 'titulares' para 2 vagas

O meio-campo do Palmeiras foi um problema apontado por Abel Ferreira no ano passado, e a diretoria reforçou o setor para dar mais opções ao técnico.

Agora, o Alviverde tem quatro nomes importantes para o meio-campo para apenas duas vagas.

O que aconteceu

As opções que o Palmeiras tinha para o meio-campo em 2024 não foram suficientes. Aníbal Moreno começou muito bem, mas teve queda brusca de desempenho no segundo semestre, a torcida já não tinha mais paciência com Gabriel Menino, e Zé Rafael conviveu com lesões e quase não esteve à disposição — com desempenho bem distante do que o levou a ser ídolo da torcida.