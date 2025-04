Corinthians: interino vê vestiário 'mais fácil de lidar' do que com sub-20

Orlando Ribeiro, técnico interino do Corinthians, avaliou como foi comandar a equipe profissional na vitória contra o Sport, hoje, pelo Brasileirão. Experiente na base e no sub-20, ele viu a missão de liderar um vestiário cheio de estrelas como "mais fácil" do que lidar com os garotos e explicou o motivo.

Foi tranquilo. Vejo que com os meninos é mais difícil para eles entenderem algumas situações porque eles não têm a vivência que esses atletas têm. Além de passarmos alguma coisa do que já vivenciamos, eles precisam fazer para ver o que dá certo. Eles duvidam do que a gente fala. Quando se trabalha com os profissionais, fica mais fácil do que com o sub-20. Não que os meninos não tenham qualidade, mas a idade faz com que eles paguem para ver. Temos de ter mais paciência. Orlando Ribeiro, em entrevista coletiva

Orlando Ribeiro revelou que o elenco fez um treino andando na manhã de hoje. Atrapalhado pela chuva ontem, o grupo não havia feito nenhuma atividade em campo e, por isso, precisou de um treinamento logo cedo para ajustes pontuais.