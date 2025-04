Depay 'agradeceu estar meses sem lesão muscular', diz médica do Corinthians

Memphis Depay chegou ao Corinthians com um histórico de lesões, mas, até aqui, não conviveu com problemas desta natureza na passagem pelo futebol brasileiro. O jogador holandês, inclusive, fez agradeceu aos membros do departamento médico do Alvinegro, segundo revelou Ana Carolina Côrte, chefe do setor

Cada um é de um jeito e trabalhamos em cima de cada um. Há diversos métodos de recuperação. O Memphis é um caso incrível, porque ele veio de muitas lesões antes. Ele me falou esses dias, veio agradecer, porque ele está há seis meses sem lesão muscular alguma. Nem lembra qual foi a última vez que isso aconteceu. O trabalho que acreditamos é, principalmente, essa intervenção na recuperação Ana Carolina Côrte

Ana Carolina Côrte, além do Corinthians, também trabalha no Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ela é gerente da área de saúde do atleta da entidade.