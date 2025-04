Memphis se diz feliz no Corinthians, mas cobra vitórias sem sacrifícios

Memphis Depay garantiu estar feliz no Corinthians após a vitória da equipe sobre o Sport por 2 a 1, hoje, pelo Brasileirão. O holandês, no entanto, quer resultados positivos com a equipe tendo de se sacrificar menos em campo.

Estou feliz. Fico mais feliz quando começamos a ganhar mais, mas isso é normal. Sou um vencedor e precisamos nos acostumar a ganhar jogos com menos esforço, com menos sacrifício, aí eu vou aproveitar e ficar ainda mais feliz. Mas é claro que estou feliz, cara. Veja como eles [torcida] estão tratando os jogadores. Estou feliz no Brasil. Mas eu quero competir. Quero lutar por todos os títulos possíveis. É por isso que vim para o Corinthians. E estamos construindo. Memphis, ao Premiere

O holandês celebrou o resultado em meio uma semana turbulenta que teve derrota para o Fluminense e demissão do técnico Ramón Díaz. O camisa 10 citou o "caráter" da equipe após os dias ruins.