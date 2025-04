Memphis marca duas vezes e comanda virada do Corinthians sobre o Sport

Romero na trave! Carrillo lançou Memphis na medida, e o camisa 10 ajeitou para Romero finalizar. O atacante chutou de primeira e carimbou o pé da trave esquerda do goleiro.

Quase Yuri em dois lances seguidos. Yuri teve duas chances muito claras de gol em menos de um minuto. Primeiro, o meio de campo do Sport bobeou, perdeu a bola, e Carrillo lançou Yuri em velocidade. O camisa 9 ganhou da marcação, ficou cara a cara com o goleiro, mas finalizou mal. Na sequência, mais uma boa chegada, Yuri aproveitou a passada larga e chutou no contrapé do goleiro. Caíque Franca defendeu com a perna esquerda.

Sérgio Oliveira comemora gol marcado pelo Sport contra o Corinthians no Brasileirão Imagem: Anderson Romão/AGIF

Chutaço de Rivera! Christian Rivera aproveitou a falha de marcação do Timão e, com muito espaço na entrada da área, chegou batendo de primeira em busca do ângulo. A bola passou muito perto da trave esquerda de Donelli.

Mais uma bola na trave! Em mais um lance com muito espaço, Barletta recebeu pela direita, cortou para o meio e chutou firme, rasteiro. A bola acertou a trave direita de Donelli e foi para a linha de fundo.

0x1. O Sport abriu o placar após envolver a defesa do Corinthians em boa triangulação. Hereda recebeu na direita, fez bom cruzamento, que achou Sérgio Oliveira completamente livre na marca do pênalti. O meia bateu firme de primeira, na toca da coruja, sem chance de defesa.