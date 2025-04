Liverpool quase lá e 'maldição' perto do fim: como está cada liga europeia

Campeonato Italiano. Inter de Milão e Napoli disputam o título rodada a rodada. A Inter lidera a competição, com 71 pontos, mas os napolitanos não estão muito atrás, com 68. A Atalanta vem em terceiro, com 61, porém vê o sonho mais distante. Seis rodadas ainda serão disputadas.

Campeonato Alemão. O Bayern de Munique está perto do título. A equipe bávara tem seis pontos de diferença para o Bayer Leverkusen, vice-líder da competição (69 a 63), faltando cinco rodadas para o fim. Caso se confirme a taça, a "maldição" de Harry Kane será quebrada. O atacante tem a fama de nunca ter conquistado um título na carreira como profissional.

Campeonato Francês. A parada já está definida na França. O PSG se sagrou campeão faltando seis rodadas para o fim do torneio, no último final de semana. O clube, agora, luta para sacramentar a conquista de maneira invicta — são 23 vitórias e só cinco empates na Ligue 1.

