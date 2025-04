Bilionária, Portuguesa aperta o cinto e se prepara para a guerra na Série D

O time fez um Campeonato Paulista regular, com folha salarial de R$ 2 milhões por mês. E agora, no sábado, dia 19, estreia no seu campeonato mais importante do ano, visitando o Boavista, no Rio. Como prova de força no mercado, a Portuguesa anunciou um patrocinador master, a casa de apostas Zeroum.

Classificação e jogos Série D

A folha salaria é de R$ 1,5 milhão. Uma diminuição de 25%. Como assim, se agora é o campeonato mais importante, aquele ao qual a SAF promete foco total?

Alex Bourgeois é o responsável pelo futebol da Portuguesa Imagem: Divulgação

"Diminuiu porque jogador que joga o Paulista não quer jogar a Série D. Ele procura outras divisões. Então, a folha diminuiu, mas eu garanto que é a maior da Série D, juntamente com a do Santa Cruz, e digo que na Série C somente a Ponte Preta pode se igualar ao nosso orçamento", diz Alex Bourgeois, responsável pelo futebol.

O campeonato é diferente também. "É mais duro, mais rude. Uma verdadeira guerra. Nós procuramos jogadores que se adaptem ao estilo", diz Bourgeois. Ele garante que a mudança de estilo de jogadores foi acompanhada pelo treinador Cauan de Almeida, um defensor de futebol de toques, de imposição técnica. "Ele aceitou e colaborou inclusive na escolha dos contratados".

E, se de guerra estamos falando, nada melhor que batalhar em casa. A Portuguesa está de volta ao Canindé. Um recuo de cunho técnico e também financeiro. No início da parceria, a ideia era começar a reforma do Canindé em junho, mas como o estado foi considerado precário, resolveu-se que tudo seria antecipado e que a Portuguesa jogaria no Pacaembu.