Corinthians: Ramón e Emiliano Díaz se despedem de elenco em visita ao CT

Ramón e Emiliano Díaz, ex-técnico e auxiliar do Corinthians, se despediram do elenco em uma última visita ao CT Joaquim Grava, na tarde de hoje.

O que aconteceu

A dupla argentina se reuniu com os jogadores corintianos e com membros da comissão técnica, antes da preparação para a 5ª rodada do Brasileirão contra o Sport, neste sábado.

Ramón e Emiliano aparecem abraçando alguns atletas em imagens do encontro, que foram publicadas pela Corinthians TV. Os auxiliares Bruno Urribarri e Osmar Ferreyra, além do preparador físico Diego Pereira também se despedem do clube.