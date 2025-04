Ex-jogador do PSG detona Kylian Mbappé: 'Fracasso retumbante'

As pessoas estão falando sobre Kylian Mbappé. Ele chegou ao clube dos seus sonhos com a ambição de ganhar todos os troféus, incluindo a Liga dos Campeões. E também de estar entre os melhores jogadores do mundo e ganhar a Bola de Ouro. Coletivamente e individualmente, ele é um fracasso. Ele não vai ganhar a Bola de Ouro este ano. Ele é um fracasso retumbante Jerôme Rothen, em entrevista à rádio RMC

No mesmo programa da RMC, o também ex-jogador francês Emmanuel Petit defendeu Kylian Mbappé. Petit foi campeão mundial em 1998.