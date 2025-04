Al Sadd é campeão no Qatar com gol de Claudinho; Róger Guedes é artilheiro

O Al Sadd se sagrou bicampeão do Campeonato Qatari, hoje, em goleada que teve a marca do meio-campista Claudinho, alvo recente do Palmeiras.

O que aconteceu

O Al Sadd goleou o Al Ahli Doha por 5 a 0. Claudinho marcou o quinto gol da vitória da equipe.

O time do brasileiro se sagrou bicampeão do Campeonato Qatari. A equipe chegou à última rodada com o Al Duhail na cola, mas fechou a competição com 52 pontos, dois a mais que o rival.