Santos reavalia mercado de técnicos e não descarta efetivar César Sampaio

O Santos reavalia o mercado de treinadores e não descarta a efetivação do auxiliar César Sampaio.

O que aconteceu

O Santos recebeu quatro recusas e agora olha as opções com calma para evitar erro. A ideia do presidente Marcelo Teixeira e do CEO Pedro Martins é não ter pressa.

Com o "não" de Dorival Júnior, Jorge Sampaoli, Luis Castro e Tite, o Peixe deu passos atrás e analisa vários nomes. Nenhum, até o momento, recebeu proposta.