Renato Gaúcho dá 'coragem' e solidifica Fluminense mesmo com ausências

Renato Gaúcho chegou no início do mês e já empilhou vitórias no Fluminense Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O gol solitário dos paulistas, aliás, saiu de bola parada e é o único sofrido pelo Fluminense de Renato. Desde então, foram três partidas com a defesa intacta: 5 a 0 no San José (Sul-Americana), 1 a 0 no Santos (Brasileirão) e 2 a 0 no Corinthians (Brasileirão).

Classificação e jogos Brasileirão

A zaga se solidificou mesmo com lesões importantes: titulares frequentes, os laterais Gabriel Fuentes e Guga desfalcaram a equipe nas últimas semanas, e Thiago Silva sentiu a coxa contra o Santos. Da linha defensiva, somente Freytes vem atuando com regularidade.

A "coragem" é um dos segredos para o início animador do Flu sob comando de Renato. Depois da vitória sobre o Corinthians, o comandante enfatizou os diferentes tipos de marcação da equipe e elogiou a resposta do elenco.

A gente treina linha baixa, média e alta independentemente do que a gente precisa. Meu time tem que ter coragem. Essa coragem eu passo para eles durante os treinos da parte tática, e eles executam o que a gente tem treinado. Há horas para atuar de bloco baixo, mas sempre respeitando o adversário. Meu time valoriza bastante a posse da bola. Apesar do pouco tempo que temos para treinar, temos feito bons jogos Renato Gaúcho

O próximo compromisso do "corajoso" Fluminense ocorre no domingo (20), contra o Vitória, no Rio. O duelo é válido pela 5ª rodada do Brasileirão.