Ramón e Emiliano vivem maior pressão no Corinthians 3 semanas após título

A conquista do Campeonato Paulista parecia ter colocado de vez uma "pedra" no assunto. Isso porque, há um mês, o presidente Augusto Melo havia bancado a permanência da comissão técnica mesmo com a eliminação precoce na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, do Equador.

Tem contrato até o final do ano e o trabalho é bem avaliado.

Augusto Melo, após eliminação na Libertadores de 2025

Porém, a sequência de resultados negativos desde o fim do estadual incomoda torcida e dirigentes. Foram seis jogos, sendo três derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Mais do que isso, o desempenho tático da equipe expõe falhas da comissão, que foram apontadas até por Memphis Depay. O atacante reclamou em zona mista depois da derrota para o Fluminense por 2 a 0, na noite de ontem, na Neo Química Arena.

Cheguei aqui há seis meses. Você acha que o time está progredindo? Ou estamos apenas olhando para os resultados? Quero saber isso do Brasil. Estamos apenas olhando para o Corinthians se ganhamos o jogo, são três pontos e então passamos para o próximo jogo ou você vê progresso? Porque eu tenho minhas dúvidas.

Memphis Depay, em zona mista após derrota

Fora das quatro linhas, o Timão ainda vive um período político turbulento. A crise envolvendo a gestão Augusto Melo ajuda a esquentar os ânimos com os resultados negativos do futebol.